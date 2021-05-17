ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Синоптики определили регионы, куда придет "супержара"

08:16
  • понедельник
  • 17 мая 2021

Май в России обещает быть аномальным

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА "Новости" рассказал об аномальной погоде в ряде регионов страны в ближайшее время.
Ураганы и паводки: сюрпризы майской погоды в России

"Южный федеральный округ, там в Волгоградской, Астраханской областях, конечно, супервысокие температуры. В Астраханской - 31- 36 градусов", - отметил метеоролог.

Он также добавил, что продержится жара до конца следующей рабочей недели. При этом в Краснодарском крае и Ростовской области температура понизится до 20-25 градусов.

В Оренбургской же области ожидается до 37 градусов, в Самарской, Саратовской и Кировской - 30-35.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Жаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.