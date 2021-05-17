Синоптики определили регионы, куда придет "супержара"

Май в России обещает быть аномальным

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА "Новости" рассказал об аномальной погоде в ряде регионов страны в ближайшее время.

"Южный федеральный округ, там в Волгоградской, Астраханской областях, конечно, супервысокие температуры. В Астраханской - 31- 36 градусов", - отметил метеоролог.

Он также добавил, что продержится жара до конца следующей рабочей недели. При этом в Краснодарском крае и Ростовской области температура понизится до 20-25 градусов.

В Оренбургской же области ожидается до 37 градусов, в Самарской, Саратовской и Кировской - 30-35.

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