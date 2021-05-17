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В Сирии возобновил работу национальный музей Тартуса

10:04
  • понедельник
  • 17 мая 2021

Публика увидит экспонаты впервые за долгие годы

В Сирии вновь открыл двери для посетителей исторический музей Тартуса. Многие его экспонаты уникальны и поистине бесценны. Они раскрывают интересные детали жизни древних цивилизаций.

Сегодня, на фоне этой базилики эпохи раннего христианства можно не только фотографироваться. Но и, спустя годы, что храм был закрыт, попасть в его галереи.

"Есть легенда, что при строительстве храма присутствовали ещё Дева Мария и апостол Павел. Внутри есть алтарь, посвященный им. Позднее здесь появилась византийская базилика - там, где сейчас северная часть музея. Крестоносцы достроили остальное. В 1851 году мусульмане возвели минарет, и это здание стало мечетью. А в 1956 году здесь был открыт Национальный музей Тартуса", - рассказал гид Мудар Ибрагим.

Пока в Сирии шли боевые действия, музей не работал. Власти опасались за сохранность бесценной коллекции древностей. Но сейчас горожане и туристы могут вновь, а кто-то и впервые, увидеть сокровища разных цивилизаций.

Подробности смотрите в репортаже Тимура Абдуллаева.

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