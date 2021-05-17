Военные помогли потушить крупный природный пожар под Тюменью

Огонь остановили на подступах к населенным пунктам

Среднеазиатская жара идёт в центральную Россию. Юго-восточные ветры несут горячий воздух из пустыни Каракум. В столице сегодня будет до плюс 30 градусов. Это рекорд для мая за последние 127 лет.

В Липецкой, Белгородской, Тамбовской областях повышен уровень ультрафиолетового излучения. Жителей предупреждают об опасности нахождения под палящим солнцем. В Костромской, Ивановской, Ярославской областях - ветер до 20 метров в секунду. Там прошёл грозовой фронт, в некоторых районах выпал крупный град, зафиксированы перебои с подачей электричества. В восстановительных работах задействованы десятки ремонтных бригад. Ветер повредил кровли домов и повалил десятки деревьев. В Костромской области огромное дерево упало на подростка. Мальчик погиб, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В Тюменской области на помощь специалистам "Авиалесоохраны" направлены военные инженеры и курсанты, передает "ТВ Центр". Совместными усилиями они остановили крупный природный пожар, с которым не удавалось справиться в последние 10 дней. Из-за сильного ветра огонь распространялся очень быстро. Задействовали авиацию и несколько сотен парашютистов, на горящий лес сбросили более 300 тонн воды. Пожар остановили на подступах к пяти населенным пунктам Ишимского района.

В Свердловской области в садоводческом товариществе сгорели 13 домов. Никто не пострадал. В борьбе с огнём задействовали 70 пожарных и более 20 единиц техники. Дачные дома располагались близко друг к другу, поэтому пламя очень быстро охватило практически всю улицу. Причины пожара пока не установлены.

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