Непризнание выборов и санкции: что говорится в докладе евродепутатов о России

В Европарламенте предложили ряд жестких мер по сдерживанию России

Европарламент озвучил пять принципов построения отношений с Россией. Они сформулированы в докладе комитета по международным делам. Его авторы предлагают ряд жёстких мер по сдерживанию нашей страны. Например, введение санкций и борьбу с так называемым российским вмешательством в дела Евросоюза. Кроме кнута, предусмотрен и пряник. России, как в своё время и Украине, обещают в случае хорошего поведения упрощение визового режима и инвестиции.

Это документ о том, как заставить нашу страну стать тем государством, какое нужно Западу и как наказать, если мы будем сопротивляться. Но официальное название - проект рекомендаций Европарламента исполнительным властям ЕС, как выстраивать отношения между Брюсселем и Москвой. Докладчик - депутат от Литвы Андрюс Кубилюс и экс-премьер республики, русофоб. Он уже неоднократно пытался навязать европейцам свои фантазии относительно того, что Россию нужно заставить платить и каяться. И вот - очередная попытка поговорить с Москвой с позиций силы. Пять принципов для ведения дел.

"ЕС должен повысить свою готовность разрабатывать и утверждать санкции против российских властей за коррупцию, системные репрессии против демократических сил в России, за нарушения прав и свобод человека. Для проведения адекватной санкционной политики ЕС должен установить партнерские отношения с такими неправительственными организациями как Bellingcat, которые могли бы оказывать содействие в расследованиях", - говорится в документе Европарламента.

Bellingcat - организация одиозная и довольно узконаправленная. Формально основана в Британии, финансируется из фондов США и организациями Джорджа Сороса. Специализируется на расследованиях с целью назначить Россию виновной во всем: от уничтожения Boeing в небе над Донбассом до отравления Скрипалей. То, что нужно русофобам из Европы. Поучиться эффективным санкциям против Москвы авторы документа рекомендуют у Вашингтона. А еще лучше - объединиться. И совместно с НАТО сдерживать пресловутую российскую агрессию. Заставить вернуть некие оккупированные территории. В качестве аргумента - рассмотреть вопрос об отключении России от платежной системы SWIFT, составить план по снижению зависимости от нашего сырья и приостановить "Северный поток-2". Те, кто состряпал эти рекомендации, проигнорировал, что страны-локомотивы ЕС сами же максимально заинтересованы в нашем газопроводе. А отключить Россию от SWIFT пока не рискуют даже заокеанские кураторы. Однако эксперты уверены, что игнорировать серьезность этого документа все-таки не стоит.

"Но сейчас они впервые ставят вопрос о создании санкционного режима по борьбе с коррупцией и фактически прямым текстом пишут, что российским инвестициям не место в ЕС. И вот это тоже может перевести уровень борьбы на принципиально новую стезю жесткого экономического противостояния", - сказал Олег Барабанов, политолог, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай".

А еще возомнившие себя специалистами по отношениям евродепутаты считают, что в целях противостояния русскоязычной пропаганде нужно создать круглосуточный телеканал "Свободная Россия". Видимо, признанные в России иноагентами "Голос Америки" и "Радио свобода" не справляются. А ведь есть еще вещающие на русском BBC и Euronews.

Чтобы окончательно и бесповоротно указать Москве ее место, в Европарламенте предложили признать выборы в Госдуму фальсифицированными. И ничего, что они пройдут только в сентябре. На Белоруссии и Венесуэле эту технологию уже обкатали. Но заготовили для России и пряник. Если она, конечно, станет сговорчивей, примет навязываемую ей Западом модель демократии и откажется от своего суверенитета.

"ЕС должен принять и объявить стратегическое видение своих будущих отношений с демократической Россией. Оно должно включать в себя самые широкие предложения от либерализации визового режима до инвестиций в свободную торговлю и стратегического партнерства. Предложение должно демонстрировать выгоды, которые Россия получит в обмен на демократические преобразования", - говорится в рекомендациях ЕП.

Подобными печеньками одно государство уже накормили. Безвиз, конечно, дали. Но что-то никаких экономических успехов, ни хоть малейших признаков демократического государства Украина так и не продемонстрировала.

Чем закончились подобные подачки для России девяностых тоже известно. Но, похоже, авторы рекомендаций по выстраиванию отношений с нашей страной так и остались в тех самых временах.

Лилия Акиньшина, Евгений Назарюк, "ТВ Центр".

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