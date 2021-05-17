Палестино-израильский конфликт: число жертв растет

Взаимные обстрелы не прекращаются

Этой ночью армия обороны Израиля нанесла серию ударов по Сектору Газа. По данным израильской стороны, атакованы дома девяти командиров ХАМАС, здания служили базами для террористов. По данным палестинских СМИ, в результате налёта разрушена главная дорога и одна из основных линий электропередачи, снабжающих город. Россия решительно осуждает проявление насилия в отношении мирных жителей в Израиле и Палестине, и предлагает срочно созвать квартет международных посредников . Ситуацию обсуждали на внеочередном заседании Совбеза ООН.

Последние сутки в Секторе Газа стали самыми сложными за неделю конфликта. В результате новых авиаударов израильской армии погибли как минимум 26 человек.

Израиль усилил и без того массированные обстрелы боевиков ХАМАС. Работает артиллерия, совершаются точечные авиаудары. Задействовано более 150 самолётов. Всё это - ответ на обстрелы израильской территории. За неделю ХАМАС выпустил больше 3000 ракет по Тель-Авиву и другим еврейским городам. На кадрах из Сектора Газа хорошо видно, что стрельба ведётся из плотного городского квартала. Потом радикалы быстро меняют позицию, а от контрударов армии Израиля гибнут мирные люди. Число жертв среди палестинцев приблизилось к двумстам, в их числе 52 ребенка. Для гуманитарной помощи раненым Египет открыл пропускной пункт на границе с Газой. Более 30 тысяч человек стали беженцами.

"ХАМАС проводит атаки, прячась за палестинскими же домами, школами и больницами. Позвольте спросить: а что бы вы делали, если бы тысячи ракет падали на вашу страну? Когда ваши люди, ваши родители, ваши дети были под угрозой этой фанатичной идеологии джихада?" – задается вопросом постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан.

Это заявление представитель Израиля сделал во время онлайн-заседания Совета Безопасности ООН, который специально собрался, чтобы обсудить обострение. В это же время премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел совещание с военными и после дал понять: атаки по Сектору Газа продолжатся в полную силу. Уже поражено полторы тысячи целей. ХАМАС для Израиля - террористы, которые должны заплатить "большую цену" за обстрелы еврейских городов. Международное сообщество право Израиля на самооборону признаёт. Представитель Палестины в ООН на это ответил так:.

"Ответа требует следующий вопрос: когда насилие происходит с палестинской стороны - это терроризм. Но когда с израильской - это самооборона? Когда Израиль слышит о праве защищать себя, это даёт ему повод убивать палестинцев. Но он совершает военные преступления", - говорит министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики.

Израиль оправдывается тем, что пытается не допустить гибели мирных граждан. Координаты целей в Секторе Газа заранее сообщаются, чтобы люди успели эвакуироваться. В то же время радикальные исламисты пытаются проникнуть на территорию Израиля. Их задерживают на границе. В восточном Иерусалиме неизвестный попытался задавить на машине группу израильских полицейских. Ранения получили шесть силовиков. Инцидент квалифицирован как теракт. По обе стороны реки Иордан не утихают массовые беспорядки и столкновения палестинского населения с полицией.

В поддержку палестинского населения выступают диаспоры в разных городах мира. Митинги всё чаще заканчиваются беспорядками. Члены Совбеза ООН призывают конфликтующие стороны к немедленному прекращению насилия. Россия ведёт непрерывную дипломатическую работу. По мнению Москвы, нужно в кратчайшие сроки сформировать условия для перезапуска мирного палестино-израильского диалога.

"Сейчас приоритетная задача - прекратить огонь и остановить кровопролитие. Призываем стороны соблюдать нормы международного гуманитарного права. Подчеркиваем безальтернативность политического урегулирования имеющихся разногласий. Требуется отказ от любых односторонних шагов, включая переселенческую активность, разрушение палестинских жилых объектов, выселение арабских из мест исконного проживания", - говорит заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин.

Урегулированием ситуации занимается четверка международных посредников - ООН, ЕС, Россия и США. По мнению Москвы, ближневосточный "квартет" должен быть срочно созван. Кроме того, действует предложение организовать в российской столице прямой контакт глав Израиля и Палестины.

Пётр Вершинин. Сергей Псурцев. "ТВ Центр".

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