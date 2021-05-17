Появилось видео обрушения трибуны в израильской синагоге

В результате трагедии погибли люди

Как минимум два человека - мужчина и 12-летний подросток - погибли при обрушении трибуны в синагоге в Израиле. Более 200 пострадавших находятся в больницах. Несколько человек - в критическом состоянии, передает "ТВ Центр".

Инцидент зафиксировали камеры наблюдения. Видно, что все ярусы конструкции переполнены. Люди падали с большой высоты на бетонный пол. Началась паника, давка, из-за этого медики не сразу смогли начать оказывать помощь. Российское посольство сообщает, что информации о наших согражданах, пострадавших в результате ЧП, нет.

Причины произошедшего сейчас выясняют. По данным СМИ, синагога была ещё не достроена, но верующим всё равно разрешили прийти на молитву в честь еврейского праздника. Власти уточняют, что инцидент не связан с разгорающимся палестино-израильским конфликтом.

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