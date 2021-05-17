Москвичам рассказали, как спастись от жары

В столице ожидается тридцатиградусная жара

На предстоящей неделе москвичей ожидает тридцатиградусная жара, некоторые температурные показатели побьют рекорды многолетней давности. В Роспотребнадзоре напомнили жителям столицы, как не перегреться в такую погоду.

"Роспотребнадзор напоминает, что повышенная температура воздуха как на открытой местности, так и в помещениях, может негативно отражаться на состоянии здоровья людей, в первую очередь пожилых и детей. Это может приводить к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья", - предупредили в ведомстве.

Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что в жаркую погоду стоит ограничить пребывание на улице и максимально снизить физические нагрузки. Одежду нужно выбирать легкую и светлую, предпочтение лучше всего отдавать натуральным тканям, а также не забывать про головные уборы и солнцезащитные очки.

Поездки лучше планировать так, чтобы они приходились на утро или вечер – когда погода более прохладная. При посещении магазинов следует выбирать те, где обеспечивается оптимальный температурный режим.

Привычное питание тоже следует пересмотреть – летом организму требуется менее калорийная пища. Стоит отказаться от мяса, жирной еды, а также копченых, скоропортящихся и жареных продуктов.

Чтобы избежать обезвоживания, нужно пить больше минеральной воды, чая, морсов, кисломолочных напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов и витаминизированных напитков. При этом утолять жажду слишком сладкими напитками, газировкой, энергетиками или алкоголем не нужно – это может отрицательно сказаться на самочувствии, передает РИА Новости.

"Для соблюдения питьевого режима необходимо выпивать до 1,5 литра жидкости в сутки. Вместе с этим важно помнить, что увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

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