Российские банки готовят сервис для снятия денег с чужих карт

Запустится он в следующем году

Несколько российских банков начнут внедрять функцию по снятию денег в банкомате с чужой карты, это произойдет уже в следующем году, пишут в понедельник "Известия".

В материале сказано, что в мобильном приложении некоторых организаций (это, в частности, ВТБ, "Открытие", УБРиР и СКБ-банк) можно будет сгенерировать QR-код и через него получить определенную сумму. Этот код можно будет отправить другому человеку, и тот через него заберет в банкомате деньги.

Функция будет работать и для пополнения счета. Как отметили в УБРиР, сервисом смогут воспользоваться и те, кто вовсе не является клиентом банка.

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