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Россиян предупредили о возможном подорожании сахара

08:51
  • понедельник
  • 17 мая 2021

Минсельхоз провел совещание с производителями кондитерских изделий

Как пишет в понедельник газета "Коммерсант", заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут в ходе совещания с крупными производителями безалкогольных напитков и кондитерских изделий предупредила, что в 2021 году может подорожать сахар.
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Произойдет это, сказано в материале, из-за отставания сева сахарной свеклы.

Ведомство, добавила замглавы Минсельхоза, будет рекомендовать заводам в регионах в первую очередь продавать сахар крупным торговым сетям. Кроме того, предлагается утвердить ежегодную квоту для беспошлинного импорта и создать интервенционный фонд.

Также "Коммерсант" приводит и комментарий министерства. Там, в частности, подтвердили, что формирование запаса сахара для бесперебойных поставок считают целесообразным. Это в том числе должно способствовать сохранению стабильных цен.

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