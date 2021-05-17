В Дрездене полиция применила силу против участников беспорядков

Есть задержанные и пострадавшие

Водометы и слезоточивый газ применила полиция против футбольных фанатов в Дрездене, где местный клуб встречался с командой из Мюнхена.

Несколько тысяч болельщиков, которые не смогли попасть на стадион из-за коронавирусных ограничений, собрались возле арены. Когда хозяева поля одержали победу, фанаты попытались прорваться ближе к стадиону. На них тут же набросились мюнхенские болельщики, раздосадованные проигрышем. В ход с обеих сторон шли фаейры и всё, что попадалось под руку. Стражи порядка применили силу. Есть задержанные и пострадавшие, в том числе 11 полицейских, передает "ТВ Центр".

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