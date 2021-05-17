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Сборная России по прыжкам в воду выиграла командный зачет на ЧЕ

10:07
  • понедельник
  • 17 мая 2021

Соревнования проходят в Венгрии

Сборная России по прыжкам в воду выиграла командный зачет на Чемпионате Европы в Венгрии. У наших спортсменов 5 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовые медали, передает "ТВ Центр".

Награды высшей пробы завоевали Александр Бондарь и Анна Конаныхина - у них лучшие результаты в индивидуальных прыжках. Золотые медали также у Евгения Кузнецова - он стал лучшим в прыжках с 3-метрового трамплина,  и у нашего дуэта Юлии Тимошининой и Екатерины Беляевой в синхронных прыжках.

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