Сборная России по прыжкам в воду выиграла командный зачет на ЧЕ

Соревнования проходят в Венгрии

Сборная России по прыжкам в воду выиграла командный зачет на Чемпионате Европы в Венгрии. У наших спортсменов 5 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовые медали, передает "ТВ Центр".

Награды высшей пробы завоевали Александр Бондарь и Анна Конаныхина - у них лучшие результаты в индивидуальных прыжках. Золотые медали также у Евгения Кузнецова - он стал лучшим в прыжках с 3-метрового трамплина, и у нашего дуэта Юлии Тимошининой и Екатерины Беляевой в синхронных прыжках.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram