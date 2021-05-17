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Большинство россиян не готовы отказаться от интернета

09:07
  • понедельник
  • 17 мая 2021

Россияне считают интернет важной частью своей жизни

Лишь 12% россиян готовы полностью отказаться от использования интернета, 31% согласны частично ограничить его использование, показало исследование банка "Открытие".
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При этом 58% респондентов заявили, что считают интернет неотъемлемой частью жизни и не готовы от него отказаться. Больше всего людей с такой позицией в Сибири (63%), Приволжье и Московском регионе (по 61%), меньше всего - в Южном федеральном округе (45%).

62% опрошенных считают, что реальная жизнь интереснее виртуальной, и Сеть не сможет заменить ее. На Северном Кавказе так думают 70%, на Урале - 69%, на Дальнем Востоке – 48%. При этом 4% россиян поставили онлайн-реальность выше офлайна, передает РИА Новости.

Опрос был проведен в период с 8 по 13 мая, в нем приняли участие 1000 россиян в возрасте от 18 до 65 леи из городов с населением более 100 тысяч человек.

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