ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Билл Гейтс заигрывал с подчиненными за спиной у жены

11:57
  • понедельник
  • 17 мая 2021

Билл и Мелинда Гейтс решили развестись

Билл Гейтс, будучи в браке, несколько раз пытался добиться внимания от своих сотрудниц в Microsoft и благотворительном фонде. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией.
Поклонники гадают о причинах внезапного развода Билла и Мелинды Гейтс

По словам инсайдеров, в 2006 году Гейтс по электронной почте пригласил одну из сотрудниц Microsoft на ужин. При этом он посоветовал женщине "притвориться, что этого никогда не было", если ей "некомфортно" от его предложения. Отмечается, что сотрудница так и поступила.

Кроме того, миллиардер проявлял интерес к сотруднице благотворительного фонда. Во время коктейльной вечеринки в Нью-Йорке Гейтс подошел к ней и заявил: "Я хочу видеть тебя. Ты поужинаешь со мной?". В ответ на предложение женщина рассмеялась, чтобы избежать неловкости.

Всего о подобных историях рассказали шестеро нынешних и бывших сотрудников Microsoft, благотворительного фонда и фирмы, управляющей состоянием Гейтса. По их словам, подобное поведение миллиардера создавало некомфортную рабочую среду. При этом Гейтс никогда не вел себя угрожающе, не оказывал на женщин давления и не ставил им ультиматумов, передает NYT.

Ранее стало известно, что Билл и Мелинда Гейтс решили развестись после 27 лет брака.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Билл Гейтс
Билл Гейтс
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.