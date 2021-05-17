Билл Гейтс заигрывал с подчиненными за спиной у жены

Билл и Мелинда Гейтс решили развестись

Билл Гейтс, будучи в браке, несколько раз пытался добиться внимания от своих сотрудниц в Microsoft и благотворительном фонде. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией.

По словам инсайдеров, в 2006 году Гейтс по электронной почте пригласил одну из сотрудниц Microsoft на ужин. При этом он посоветовал женщине "притвориться, что этого никогда не было", если ей "некомфортно" от его предложения. Отмечается, что сотрудница так и поступила.

Кроме того, миллиардер проявлял интерес к сотруднице благотворительного фонда. Во время коктейльной вечеринки в Нью-Йорке Гейтс подошел к ней и заявил: "Я хочу видеть тебя. Ты поужинаешь со мной?". В ответ на предложение женщина рассмеялась, чтобы избежать неловкости.

Всего о подобных историях рассказали шестеро нынешних и бывших сотрудников Microsoft, благотворительного фонда и фирмы, управляющей состоянием Гейтса. По их словам, подобное поведение миллиардера создавало некомфортную рабочую среду. При этом Гейтс никогда не вел себя угрожающе, не оказывал на женщин давления и не ставил им ультиматумов, передает NYT.

Ранее стало известно, что Билл и Мелинда Гейтс решили развестись после 27 лет брака.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram