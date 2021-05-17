Во Флориде выбрали новую мисс Вселенную

Ей стала представительница Мексики
В американском штате Флорида прошел конкурс красоты "Мисс Вселенная-2021". Победу одержала представительница Мексики Андреа Меса.
В финале также участвовали девушки из Доминиканской Республики, Перу, Индии и Бразилии.
Россию представляла "Мисс Россия — 2019" Алина Санько.
Организаторы сообщают, что при проведении конкурса соблюдались все необходимые меры безопасности.
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The new Miss Universe is Mexico!!!! #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/Mmb6l7tK8I— Miss Universe (@MissUniverse) May 17, 2021
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