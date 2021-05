Во Флориде выбрали новую мисс Вселенную

В американском штате Флорида прошел конкурс красоты "Мисс Вселенная-2021". Победу одержала представительница Мексики Андреа Меса.

В финале также участвовали девушки из Доминиканской Республики, Перу, Индии и Бразилии.

Россию представляла "Мисс Россия — 2019" Алина Санько.

Организаторы сообщают, что при проведении конкурса соблюдались все необходимые меры безопасности.

The new Miss Universe is Mexico!!!! #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/Mmb6l7tK8I