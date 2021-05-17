ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Согласована предельная отпускная цена на "Спутник Лайт"

09:44
  • понедельник
  • 17 мая 2021

Препарат скоро поступит в гражданский оборот

Утром в понедельник Федеральная антимонопольная служба сообщила у себя на сайте о согласовании предельной отпускной цены на вакцину от коронавируса "Спутник Лайт".
В Минске объявили о планах производства вакцины "Спутник Лайт"

"Она составит 342,36 рубля без НДС за дозу", - сказано в тексте.

После регистрации цены, также отметили в ФАС, препарат поступит в гражданский оборот.

"Спутник Лайт" - первый компонент разработанного в центре имени Гамалеи "Спутника V". Эффективность препарата, согласно исследованиям, составляет 79,4%.

Массовая вакцинация в России продолжается с января. Все разработанные в стране препараты доказали свою безопасность и эффективность. Власти просят граждан позаботиться о своей безопасности и сделать прививку.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация "Спутник Лайт"
Вакцинация "Спутник Лайт"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.