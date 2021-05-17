Согласована предельная отпускная цена на "Спутник Лайт"

Препарат скоро поступит в гражданский оборот
Утром в понедельник Федеральная антимонопольная служба сообщила у себя на сайте о согласовании предельной отпускной цены на вакцину от коронавируса "Спутник Лайт".
"Она составит 342,36 рубля без НДС за дозу", - сказано в тексте.
После регистрации цены, также отметили в ФАС, препарат поступит в гражданский оборот.
"Спутник Лайт" - первый компонент разработанного в центре имени Гамалеи "Спутника V". Эффективность препарата, согласно исследованиям, составляет 79,4%.
Массовая вакцинация в России продолжается с января. Все разработанные в стране препараты доказали свою безопасность и эффективность. Власти просят граждан позаботиться о своей безопасности и сделать прививку.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram