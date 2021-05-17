Согласована предельная отпускная цена на "Спутник Лайт"

Препарат скоро поступит в гражданский оборот

Утром в понедельник Федеральная антимонопольная служба сообщила у себя на сайте о согласовании предельной отпускной цены на вакцину от коронавируса "Спутник Лайт".

"Она составит 342,36 рубля без НДС за дозу", - сказано в тексте.

После регистрации цены, также отметили в ФАС, препарат поступит в гражданский оборот.

"Спутник Лайт" - первый компонент разработанного в центре имени Гамалеи "Спутника V". Эффективность препарата, согласно исследованиям, составляет 79,4%.

Массовая вакцинация в России продолжается с января. Все разработанные в стране препараты доказали свою безопасность и эффективность. Власти просят граждан позаботиться о своей безопасности и сделать прививку.

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