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В Сети пристыдили посмеявшегося над чувствами Решетовой Тимати

10:05
  • понедельник
  • 17 мая 2021

"Настоящий джигит не плачет", - заявил рэпер

Подписчики раскритиковали Тимати за то, что он высмеял откровенные признания своей бывшей возлюбленной Анастасии Решетовой. Ранее девушка опубликовала на YouTube фильм "Мой монолог", в котором рассказала о причинах расставания с рэпером.

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Музыкант решил посмеяться над откровениями Решетовой и в ответ снял ролик, на котором вытирает скупую мужскую слезу, а затем оправдывается, что "настоящий джигит не плачет, у него просто глаза потеют".

"Когда посмотрел грустный фильм в интернете", - добавил Тимати подпись к видео.

Однако далеко не все оценили чувство юмора музыканта. Подписчики раскритиковали рэпера за его насмешки над бывшей девушкой. "Мать его ребенка поделилась сокровенным, своей болью, а он глумится", "По мне, такие подколы неуместны", "А там ведь реально было над чем всплакнуть", "Настоящий Джигит не стебал бы свою бывшую любимую и мать своего ребенка", - написали в комментариях.

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