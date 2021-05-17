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Испанский суд закрыл дело о "вмешательстве" России в каталонский кризис

09:55
  • понедельник
  • 17 мая 2021

Ввиду отсутствия доказательств

Газета Diario написала, что связанное с якобы имевшим место вмешательством России в каталонский сепаратистский кризис секретное расследование в Испании прекращено.
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Дело закрыла национальная судебная коллегия страны. Уточняется, что это решение суд принял, не найдя доказательств этого "вмешательства".

Следствие велось с ноября 2019 года. Была учтена в том числе позиция испанской прокуратуры. Также сказано, что одним из активных противников продолжения расследования стал заместитель прокурора коллегии Мигель Анхель Карбальо.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что некоторые испанские СМИ проявляют "нездоровый интерес" к теме якобы имевшего место влияния России на каталонский кризис.

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