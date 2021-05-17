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"Меня бог увел": Маша Распутина рассказала, как едва не разбилась на снегоходе

13:02
  • понедельник
  • 17 мая 2021

Спас певицу шлем

Певица Маша Распутина в эфире передачи "Мой герой" на телеканале "ТВ Центр" рассказала, что однажды чуть не погибла во время катания на снегоходах вместе с мужем. По словам звезды, от серьезных травм ее уберег лишь шлем.

Распутина призналась, что любит проводить свободное время вместе с мужем, бизнесменом Виктором Захаровым. Супруги часто катаются на снегоходах, но однажды такая прогулка чуть не закончилась трагедией: во время катания по Москве-реке певица упала со снегохода, а потом тяжелая техника рухнула на нее.

"Я в шлеме, я упала, очень сильный удар был затылочной частью. И этот шлем меня спас, у меня череп раскололся бы надвое. И в меня, я вижу, летит снегоход. А он же тяжёлый. Как я увернулась? Это меня бог увёл. Я сразу перегруппировалась. Ну, я спортом всегда занималась. И в сторону, а он рядом упал. А Виктор уехал дальше, я же за ним ехала. И я плачу, мне обидно, потому что я одна, никого нет на реке. И смотрю, он возвращается", - вспомнила артистка.

Она добавила, что несколько раз попадала в автокатастрофы, но все заканчивалось хорошо.

Интервью Маши Распутиной смотрите в 13:40 на канале "ТВ Центр".

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