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Девять человек пострадали в ДТП с грузовиком в Красноярском крае

10:37
  • понедельник
  • 17 мая 2021

Произошло столкновение с автобусом

Под Красноярском грузовик вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление МЧС.
В Ноябрьске загорелся автобус с пассажирами

Уточняется, что в автобусе в момент аварии находились девять человек. Восемь из них получили травмы и были госпитализированы. Также в больницу попал водитель грузовика.

Произошло ДТП на въезде в Сосновоборск. На месте работают сотрудники ГИБДД. Причины случившегося устанавливаются.

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