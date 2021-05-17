Девять человек пострадали в ДТП с грузовиком в Красноярском крае

Произошло столкновение с автобусом

Под Красноярском грузовик вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление МЧС.

Уточняется, что в автобусе в момент аварии находились девять человек. Восемь из них получили травмы и были госпитализированы. Также в больницу попал водитель грузовика.

Произошло ДТП на въезде в Сосновоборск. На месте работают сотрудники ГИБДД. Причины случившегося устанавливаются.

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