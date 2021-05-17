Наталья Сергунина: Уже более 500 тыс. москвичей оформили единый читательский билет

С начала года по билету выдано более 3,5 миллиона изданий

Единый читательский билет оформили свыше 500 тысяч москвичей. Он дает доступ к фондам всех городских библиотек, которые насчитывают более 13 миллионов изданий художественной, научной и профессиональной литературы, газет и журналов.

"Москвичи оценили удобство единого читательского билета, его оформили уже более полумиллиона человек. Только за первые месяцы текущего года по нему выдано свыше 3,5 млн изданий. В основном это книги современных отечественных и иностранных авторов, русских классиков, научная и профессиональная литература", - сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

При этом взрослая аудитория чаще всего обращается к современной литературе. На первом месте по числу выдач оказалась книга американского писателя и сценариста Майкла Шейбона "Потрясающие приключения Кавалера & Клея". Ее с начала года в городских библиотеках взяли 1215 раз.

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