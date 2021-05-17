Тодоренко раскрыла секрет похудения на 20 килограммов после родов

Звезде удалось вернуть прежнюю форму

Телеведущая Регина Тодоренко поделилась секретом, как ей удалось избавиться от 20 килограммов, набранных во время беременности. Она призналась, что уходила рожать с весом 74 килограмма, а после родов весы показывали 67 килограмм.

По словам звезды, за три месяца ей удалось сбросить 7 килограмм – в этом ей помогли отказ от сахара и вредных продуктов, а также правильный режим питания. Телеведущая подчеркнула, что старалась есть каждые четыре часа и отдавать предпочтение щадящим способам приготовления пищи.

После того, как Тодоренко перестала кормить сына грудью, она перешла на интервальное голодание, а затем и вернулась к спорту.

"Я начала заниматься фигурным катанием. Нагрузку увеличивала постепенно. Сначала 1 час, через 2 месяца по 4–5 часов в день. Тренировки стабильно 3–4 раза в неделю, иногда 5. В первые 2 месяца тренировок я скинула 7 килограммов и весила 53 килограмма", - рассказала Тодоренко.

Она добавила, что для поддержания тела в форме регулярно посещает баню и делает массажи.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram