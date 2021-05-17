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Тодоренко раскрыла секрет похудения на 20 килограммов после родов

11:58
  • понедельник
  • 17 мая 2021

Звезде удалось вернуть прежнюю форму

Телеведущая Регина Тодоренко поделилась секретом, как ей удалось избавиться от 20 килограммов, набранных во время беременности. Она призналась, что уходила рожать с весом 74 килограмма, а после родов весы показывали 67 килограмм.

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По словам звезды, за три месяца ей удалось сбросить 7 килограмм – в этом ей помогли отказ от сахара и вредных продуктов, а также правильный режим питания. Телеведущая подчеркнула, что старалась есть каждые четыре часа и отдавать предпочтение щадящим способам приготовления пищи.

После того, как Тодоренко перестала кормить сына грудью, она перешла на интервальное голодание, а затем и вернулась к спорту.

"Я начала заниматься фигурным катанием. Нагрузку увеличивала постепенно. Сначала 1 час, через 2 месяца по 4–5 часов в день. Тренировки стабильно 3–4 раза в неделю, иногда 5. В первые 2 месяца тренировок я скинула 7 килограммов и весила 53 килограмма", - рассказала Тодоренко.

Она добавила, что для поддержания тела в форме регулярно посещает баню и делает массажи.

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