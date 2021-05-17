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Представители церкви и казачества провели встречу в Москве

11:58
  • понедельник
  • 17 мая 2021

Стороны обсудили вопросы взаимодействия

Вопросы взаимодействия церкви и казачества обсуждают в понедельник в Москве. Научно-практическая конференция проводится при поддержке столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей.

На мероприятии собрались священники Русской православной церкви, представители казачества и органов государственной власти. Среди основных тем - сохранение и развитие культурно-исторических традиций российского казачества, передает "ТВ Центр".

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