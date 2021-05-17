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В Москве стартовала "Неделя образования"

11:51
  • понедельник
  • 17 мая 2021

Организаторы запланировали более 100 мероприятий

Современные методики обучения обсуждают в Москве. В столице стартовала "Неделя образования". В числе организаторов проекта - президентская платформа "Россия - страна возможностей".

Организаторы запланировали более 100 мероприятий, передает "ТВ Центр". Это тематические конференции, сессии и мастер-классы. Все они пройдут в онлайн-режиме. Темой первой дискуссии стало развитие и оценка управленческих компетенций у школьников и студентов. Как отметили участники встречи, многие компании делают на них упор при приеме на работу. Однако ни университеты, ни школа в большинстве своем этим навыкам не обучают.

"Это попытка нащупать точки соприкосновения между университетами и корпорациями, обсудить, что можно сделать, как нужно сделать, как происходит коммуникация с работодателями, и в какие моменты нужно проводить оценку - на входе в университет, на выходе из университета, как нужно развивать внутри университета - сегодня будем об этом говорить", - сказал руководитель департамента оценки и методологии АНО "Россия - страна возможностей Дмитрий Гужеля.

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