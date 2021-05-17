Российские школьники начали тестировать VR-шлемы

Проект запущен в качестве эксперимента в одной из школ Ленинградской области

За партой - в шлеме виртуальной реальности. В одной из школ Ленинградской области проводят инновационный эксперимент. Старшеклассники сдают тесты, используя современные технологии.

Учеба - компьютерная игра, а контрольная работа - настоящий квест. Правильный ответ нужно не писать ручкой на листочке, а выбрать силой мысли. Самые продвинутые в гаджетах помогают отстающим.

Проверка знаний с помощью виртуальной реальности - это разработка российской компании. Основана на принципе электроэнцефалографии. VR-шлем для игровой индустрии оборудовали нейродатчиками - они фиксируют электроимпульсы в зрительной коре головного мозга и сверяют их с данными компьютерной программы. Пользователь видит на экране задание и несколько вариантов ответа.

"Они поочередно начинают подсвечиваться, задача ученика на протяжении нескольких секунд смотреть внимательно на тот вариант, который он хочет выбрать", - сказал Алексей Хализов, представитель компании-разработчика.

В классе - тишина и никто не списывает, потому что со шлемом на голове это невозможно. На экране учительского компьютера сразу видно: кто хорошо готовился к уроку, а кто не очень.

В прошлом году новую технологию тестировали в школах Москвы и Казани - там задания выполняли ученики начальной школы по предметам "Математика" и "Окружающий мир". Теперь в программу включили тесты для старших классов, а это уже химия, история, технология, английский язык.

"У них английский язык не самый любимый предмет был. А теперь и английский, и химию - что угодно. Лишь бы только в VR", - говорит Оксана Грицюк, учитель английского языка, координатор проекта.

В конкурсе за право опробовать работу нейрошлема соревновались 27 российских школ - участников национальной программы "Цифровая образовательная среда". Победителем стала школа №1 небольшого города Тосно в Ленинградской области.

Проект запущен в качестве эксперимента, нейрошлемы используют в основном на дополнительных занятиях. Разработчики шлема сейчас изучают, как новая цифровая система помогает процессу обучения. Первые данные появятся осенью этого года, когда в России начнутся очередные этапы региональных и всероссийских олимпиад. Десятиклассники тосненской школы как раз к ним и готовятся.

В октябре прошлого года в России утвердили новую редакцию национальной программы "Цифровая экономика". До 2024 года во всех школах страны планируется обустройство сетей Wi-Fi, электронного документооборота, и, главное, новых цифровых образовательных платформ. И если это произойдет, то такие атрибуты школьной жизни, как указка учителя, мел, да и сама доска, уйдут в историю, как дисковый телефон или чайник со свистком.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-западное бюро "ТВ Центра". Санкт-Петербург.

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