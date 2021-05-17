Сан-Марино примет туристов для вакцинации "Спутником V"

Уже неделю в стране не фиксируется ни одного нового случая заболевания

В Сан-Марино запустили "вакцинный туризм". Гостям страны, где ситуация с COVID-19 наладилась благодаря "Спутнику V", предлагают привиться российским препаратом. Из-за массовой иммунизации эпидемическая обстановка стабильна и в нашей стране. Об этом сегодня заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки выявили 9 тысяч 328 новых случаев коронавируса. Из больниц выписаны 7 тысяч 181 человек.

Передвижные пункты вакцинации - настоящий тренд последнего времени. По всей стране прививки можно сделать в торговых центрах, на рынках или в зданиях местных администраций. Открывают их для тех, кому вечно некогда и у кого всегда находятся другие дела.

Первый в России выездной пункт открыли в Белгороде в монастыре. Записаться на вакцинацию могут не только прихожане.

"Не надо ехать в поликлинику, не надо где-то договариваться. Здесь, на месте, в монастыре", - сказал священник Сергий.

Возле этого мобильного пункта вакцинации у Джума-мечети - всегда очереди из желающих привиться. Пройти приём у врача можно сразу после пятничной молитвы. Здесь же - если никаких противопоказаний не имеется - и сделать укол.

- Умер знакомый. Поэтому я привился. Я считаю, что это важно. Считаю, что это серьёзная болезнь. - Это же себе ты делаешь! Не кому-то! И никому не надо говорить, никого не надо отговаривать! Пришёл, сделал и всё!

Все отечественные разработки от коронавируса зарекомендовали себя хорошо. Риски сведены к минимуму. Никаких страшных последствий для организма от укола не будет. Со всеми скептиками готовы спорить медики. Они тоже занимают очередь на вакцинацию. Своим примером показывая: бояться нечего.

"Перенесла нормально, реакции у меня не было", - сказала Бэла Дырбова, старшая медсестра детского отделения ЦРБ.

"Я считаю, что надо пройти вакцинацию! Перестать, наконец, бояться!" – говорит Джульетт Миндуова, сестра-хозяйка терапевтического отделения ЦРБ.

В Европе ситуация начинает стабилизироваться. В Великобритании стартовал третий этап снятия ограничений. Гостиницы готовятся принимать постояльцев. Музеи и театры - открыть свои двери для посетителей. Наконец, снят запрет на посещение спортивных мероприятий, в частности, матчей английской Премьер-лиги. Посидеть в баре или в ресторане пока можно будет, если у заведения есть открытая веранда. Риск заражения коронавирусом на острове пока полностью не исчез. В королевстве сейчас бушует индийский штамм вируса.

"Ослабление изоляции не выявит нового всплеска заболеваемости. Однако мы предупреждаем: люди должны оставаться настороже", - сказал Мэтью Хэнкок, министр здравоохранения Великобритании.

Полный локдаун сегодня завершился в Турции. Местным жителям разрешили перемещаться по стране. Впрочем, пока полностью победить коронавирус не удаётся. Помочь с ситуацией должна наша вакцина. Анкара ждёт поставку отечественного препарата "Спутник V" уже на этой неделе. Российская разработка всё больше интересует Запад. Тем более, в Старом Свете есть государство, которое сумело полностью победить COVID-19 при помощи нашей вакцины.

В Сан-Марино уже неделю не фиксируется ни одного нового случая заболевания. Власти решили помочь соседям и запустить вакцинный туризм. Запросы приехать и провакцинироваться нашим препаратом поступают из всей западной Европы. Свободных номеров в гостиницах Сан-Марино уже нет.

Александра Сергомасова, Виталий Марченко. "ТВ Центр".

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