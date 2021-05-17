В российские регионы пришла аномальная жара

В Москве ожидается до плюс 30 градусов

Аномальная жара установилась в Центральном и Приволжском федеральных округах, на Урале и юге России. В столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Сегодня в Москве ожидается до плюс 30 градусов. Это рекорд за последние почти 130 лет. В Ярославской, Ивановской и Костромской областях вместе с резким потеплением пришли грозы, град и ураганный ветер.

Рабочая неделя будет жаркой. Когда с утра в тени – уже плюс 25, днём неминуемо будет до 30 и выше. Трескается земля и плавится асфальт – в Челябинске уже поливают дороги. Растёт уровень ультрафиолетового излучения, пребывание на открытом солнце становится опасным для жизни. Среднеазиатская жара установилась сразу в нескольких регионах России. Обжигающий воздух из пустыни Каракум накрыл Тулу, Курск, Рязань, Воронеж.

В Саратовской области температура воды в Волге выше, чем в Черном море – плюс 18. Загорающих - масса. А вот купающихся – чуть меньше, чем на побережье Крыма.

В Волгограде и Астрахани столбик термометра близится к сорокаградусной отметке. Врачи настоятельно просят не выходить на улицу без необходимости. Те же рекомендации касаются и жителей столичного региона. В Москве сегодня – до плюс 30. Это рекорд за последние 127 лет. И в ближайшие дни ждать похолодания не приходится.

Небывалая жара несет с собой много неприятностей. В Ярославской, Ивановской и Костромской областях ветер усилился до 20 метров в секунду. Грозовой фронт с крупным градом вызвал перебои с подачей электричества. Повреждены кровли домов, повалены десятки деревьев. Сохраняется и высокая пожароопасность. Порывы ветра моментально разносят малейшие искры.

В Тюменской области произошел крупный пожар, бушевавший 10 суток, остановили буквально на подступах к пяти населённым пунктам Ишимского района, задействовав авиацию и несколько сотен парашютистов. Специалистам Авиалесоохраны помогали военные инженеры и курсанты.

"Основная задача - взять в кольцо очаг возгорания. То есть за пределы кольца огню не давать возможности уйти", - рассказал Андрей Ковтун, командир инженерно-позиционной роты.

На кадры из Свердловской области просто страшно смотреть. В садоводческом товариществе сгорели 13 домов. Пламя буквально за минуты охватило целую улицу. Пожарные действовали быстро и слаженно. Никто не пострадал.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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