Глава Минздрава оценил ситуацию с COVID-19 в России

Сложнее всего городам с высокой плотностью населения

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, как на сегодняшний день в стране складывается обстановка с распространением коронавирусной инфекции.

"Напряженная ситуация в городах с высокой плотностью населения. В целом по стране ситуация остается стабильной", - приводит слова главы Минздрава РИА "Новости".

Как добавил министр, вакцинацию крайне рекомендуется пройти, в частности, тем, кто имеет хронические заболевания, планирует операции, а также собирается в поездку на санаторно-курортное лечение.

На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что власти не планируют вводить в России локдаун из-за коронавируса будущей осенью. Она также уточнила, что случаев заражения индийским штаммом в стране пока не зафиксировано.

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