Египет начал принимать беженцев из Газы

Границу перешли уже около 30 тысяч человек

Армия Израиля ночью нанесла новые удары по сектору Газа. Целями стали подземные тоннели и дома командиров палестинских радикалов. Ракетным обстрелам подверглась и территория еврейского государства. Представитель России на заседании Совбеза ООН осудил применение силы против мирных жителей с обеих сторон и призвал немедленно прекратить огонь. Но совместное заявление члены Совета безопасности так и не приняли - помешали США.

В понедельник утром израильтяне возобновили обстрелы, хотя дым над Газой еще не успел развеяться после ночных атак.

Армия обороны Израиля нацелилась на уничтожение инфраструктуры движения ХАМАС. По заявлению военных, в ночь с воскресенья на понедельник были нанесены авиаудары по девяти домам, принадлежащим высокопоставленным командирам движения, и 15 тоннелям в секторе Газа.

На этих кадрах - последствия боевых действий армии обороны против движения ХАМАС, которое Израиль считает террористической организацией. Этот разрушенный дом находится в том же районе, что и система тоннелей, по которым били израильтяне. Обрушение подземных коммуникаций привело к тому, что не устояло и здание наверху. Погибли люди. Силовики сухо называют это "непреднамеренными жертвами среди гражданского населения". В то время как мирные горожане до последнего пытаются обнаружить хоть кого-то выжившего под завалами.

Эта шестилетняя девочка жила в том самом случайно разрушенном доме. Под завалами она провела семь часов, пока ее не обнаружили. Ее мать, а также все братья и сестры погибли. Сейчас ребенок находится в госпитале вместе с отцом.

- За несколько минут до удара мы укладывали детей спать. Моих трех девочек и двух мальчиков мы обычно укладываем в безопасную комнату. Если авиаудар придется на дорогу, то их кроватки должны были быть далеко от взрыва. Когда началась атака, моя жена попыталась вывести детей, а я сам оказался под обломками. Я видел последние моменты жизни своей жены: она бросилась на пол, прикрывая детей. Мы не думали, что рухнут и потолок, и стены.

На этих кадрах, как карточный домик, складывается очередное многоэтажное здание в Газе. В нем располагались офисы многих иностранных СМИ. Премьер Израиля считает этот удар оправданным.

"Мы поделились с нашими американскими друзьями всеми разведданными. В этих разведданных шла речь об офисе разведки палестинской террористической организации, расположенном в этом здании, которая замышляла и организовывала террористические атаки против израильских граждан. Так что здание стало вполне законной целью", - сказал Биньямин Нетаньяху.

За время обострения палестино-израильского конфликта число жертв среди палестинцев приблизилось к 200. Среди них около 60 детей. Израильский премьер выразил сожаление, но отметил: в жертвах среди мирного населения виноваты сами хамасовцы, которые наносят удары из города, а Израиль бьет в ответ. Газа уже близка к гуманитарной катастрофе. Медработникам сложно помогать раненым из-за огромной нагрузки. В методично разрушаемом городе ситуация находится на грани гуманитарной катастрофы. Это отмечают простые израильтяне, живущие по ту сторону огня на линии соприкосновения.

- Решение должно быть мирным. А ситуация в Газе ужасная. У них нет воды. У них почти нет электричества. И пока это не будет решено каким-то образом, у нас нет шансов на мир или что-то еще.

Из Газы в сторону Израиля тоже летят ракеты. Только за эту ночь - более 6. Но большинство ракет успевают перехватить, а жителей оповестить об угрозе. Они успевают укрыться в убежищах.

Баррикады строят теперь не только в приграничных районах. Блокпосты появились и в Иерусалиме после того, как водитель-палестинец попытался на автомобиле протаранить полицейских.

Возле блокпостов продолжаются ожесточенные столкновения с силовиками. Горят покрышки, звучат выстрелы.

Состоявшееся очередное заседание Совбеза ООН так и не смогло погасить конфликт. Обе стороны считают друг друга террористами. США, которые своим признанием Иерусалима столицей Израиля, подлили масла в огонь, на словах заняли нейтральную позицию, мол, все заслуживают жить в мире и безопасности. На деле они никак не пытаются осадить своих израильских союзников, о чем просит арабский мир.

Египет, который традиционно вступает посредником в многолетнем противостоянии Палестины и Израиля, начал принимать беженцев из Газы. Границу перешли уже около 30 тысяч человек.

Лилия Акиньшина, Илья Титов, "ТВ Центр".

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