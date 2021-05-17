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Неизвестный напал с ножом на прохожих в Екатеринбурге

10:44
  • понедельник
  • 17 мая 2021

Есть жертвы

В понедельник портал E1.RU сообщил о нападении неизвестного с ножом на прохожих в Екатеринбурге недалеко от железнодорожного вокзала.
В московском метро уборщик с ножом напал на полицейского

Уточняется, что, по предварительным данным, погибли три человека. Конфликт произошел в ходе распития спиртного.

Местная полиция обезвредила нападавшего, он оказывал сопротивление и был задержан. Ему при этом потребовалась медицинская помощь. 

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, дополнительная информация об инциденте уточняется.

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