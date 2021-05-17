Неизвестный напал с ножом на прохожих в Екатеринбурге

Есть жертвы
В понедельник портал E1.RU сообщил о нападении неизвестного с ножом на прохожих в Екатеринбурге недалеко от железнодорожного вокзала.
Уточняется, что, по предварительным данным, погибли три человека. Конфликт произошел в ходе распития спиртного.
Местная полиция обезвредила нападавшего, он оказывал сопротивление и был задержан. Ему при этом потребовалась медицинская помощь.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов, дополнительная информация об инциденте уточняется.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram