Неизвестный напал с ножом на прохожих в Екатеринбурге

Есть жертвы

В понедельник портал E1.RU сообщил о нападении неизвестного с ножом на прохожих в Екатеринбурге недалеко от железнодорожного вокзала.

Уточняется, что, по предварительным данным, погибли три человека. Конфликт произошел в ходе распития спиртного.

Местная полиция обезвредила нападавшего, он оказывал сопротивление и был задержан. Ему при этом потребовалась медицинская помощь.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, дополнительная информация об инциденте уточняется.

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