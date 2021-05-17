В России выявили 9328 новых заболевших коронавирусом

Вылечился 7181 человек

В России за минувшие сутки выявили 9328 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 3573. В Подмосковье за сутки заболели 763 человека.

Выздоровел за сутки 7181 человек. Скончались 340 заболевших.

За весь период пандемии в России коронавирусом переболели 4949573 человека. Вылечились 4563254, умерли 116211 заболевших.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 133,8 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остается 499548 человек.

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