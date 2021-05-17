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Стала известна причина разлива дизтоплива на территории "Норникеля"

11:05
  • понедельник
  • 17 мая 2021

Специалисты исключают возможность ущерба для экологии

На одном из объектов "Норникеля" в Дудинке (Красноярский край) случилась утечка дизельного топлива. Произошло это из емкости 20 тысяч кубических метров на территории "Таймырской топливной компании".
"Норникель" полностью выплатил штраф за аварию на ТЭЦ

"Из-за коррозии произошел пропуск дизтоплива по днищу. Сейчас осуществляется аварийная перекачка", - приводит ТАСС сообщение Росприроднадзора.

На месте работают сотрудники ведомства совместно с прокуратурой.

В "Норникеле" исключают влияние утечки топлива на экологию. На территорию нефтебазы завезли сорбент, который будет использоваться при необходимости.

Ранее "Норникель" выплатил 146,2 миллиарда рублей компенсации за аварию на норильской ТЭЦ-3 год назад.

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