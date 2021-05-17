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Как отличить настоящего экстрасенса от шарлатана

12:15
  • понедельник
  • 17 мая 2021

Секретом поделился Мехди Вафа

Победитель шоу "Битва экстрасенсов" Мехди Эбрагими Вафа рассказал, по каким признакам можно отличить настоящего экстрасенса от шарлатана. Мужчина подчеркнул, что неподготовленному человеку сделать это непросто.

Мехди Вафа в Instagram-аккаунте заявил, что мошенники зачастую хорошо знают психологию и владеют актерским мастерством, а потому легко втираются в доверие. Чтобы вывести их на чистую воду, нужно прислушиваться к своему внутреннему чувству и больше молчать и слушать.

Также тревожным сигналом может стать большое количество сеансов, стопроцентная гарантия для тяжелобольных и отсутствие облегчения после общения со специалистом.

Вафа добавил, что шарлатаны, в отличие от настоящих экстрасенсов, любят использовать во время сеансов большое количество "магической" атрибутики.

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