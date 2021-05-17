Бастрыкин предложил ужесточить ответственность за фейки в интернете

Подобные нарушения должны преследоваться уголовно

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что видит необходимость ужесточить ответственность за распространение в интернете недостоверной информации.

"Это достаточно новое явление, мы с ним тоже в меньшей степени сталкивались, но безусловно, с этим надо бороться в том числе и вакцинацией правом", - приводит слова председателя СК ТАСС.

Бастрыкин добавил, что за подобные преступления должна предусматриваться уголовная ответственность, дела же пусть поступают в суд.

В марте глава СК, выступая на коллегии ведомства, сообщил, что в прошлом году было совершено 510396 преступлений с использованием интернета, это на 73% больше, чем в 2019-м.

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