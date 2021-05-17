ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бастрыкин предложил ужесточить ответственность за фейки в интернете

11:22
  • понедельник
  • 17 мая 2021

Подобные нарушения должны преследоваться уголовно

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что видит необходимость ужесточить ответственность за распространение в интернете недостоверной информации.

Володин заявил о необходимости обсудить запрет анонимности в интернете
Большинство россиян не готовы отказаться от интернета

"Это достаточно новое явление, мы с ним тоже в меньшей степени сталкивались, но безусловно, с этим надо бороться в том числе и вакцинацией правом", - приводит слова председателя СК ТАСС.

Бастрыкин добавил, что за подобные преступления должна предусматриваться уголовная ответственность, дела же пусть поступают в суд.

В марте глава СК, выступая на коллегии ведомства, сообщил, что в прошлом году было совершено 510396 преступлений с использованием интернета, это на 73% больше, чем в 2019-м.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.