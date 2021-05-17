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Эксперт предупредила о рисках снятия денег с чужих карт

12:11
  • понедельник
  • 17 мая 2021

Банки готовятся ввести новую услугу

Нововведение банков, позволяющее снимать деньги с чужих карт, может стать причиной появления нового вида мошенничества, уверена руководитель проекта ОНФ "За права заёмщиков" Евгения Лазарева.

Ранее стало известно, что со следующего года несколько банков намерены внедрить функцию снятия денег в банкомате с чужой карты. Для этого в мобильном приложении банка владелец карты сможет сгенерировать QR-код на получение определенной суммы, отправить его другому человеку, после чего получатель отсканирует в банкомате код и заберет деньги. Таким же способом можно будет и пополнить счет.

Лазарева подчеркнула, что нововведение будет удобно тем людям, у которых нет карты того или иного банка, а также тем, кто предпочитает наличные. При этом она отметила, что подключение подобной услуги должно быть добровольным.

Мошенники попробуют воспользоваться новой возможностью, и отрицать этого нельзя, считает эксперт. Однако, имея в своем распоряжении банковские реквизиты и видео из банкомата, полиция сможет эффективнее находить злоумышленников, передает РИА Новости.

"Пожалуй, в нынешних реалиях можно сказать, что такой способ передачи денег более безопасен, чем перевод, поскольку все банкоматы оснащены камерами. При попытках мошеннических атак у правоохранителей будет больше шансов идентифицировать преступника и привлечь его к ответственности", - резюмировала Лазарева.

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