Российские авиакомпании увеличили перевозки почти в десять раз

Приводится статистика за апрель
Как следует из свежих данных Росавиации, авиакомпании страны в апреле этого года увеличили перевозки в 9,7 раза.
"Российские перевозчики обслужили 7,2 миллиона пассажиров. Пассажирооборот составил 14,5 миллиарда пассажиро-километров", - сказано в сообщении.
Уточняется, что сравниваются показатели с апрелем 2020-го, когда действовали жесткие ковидные ограничения.
В Росавиации добавили, что, к примеру, лоукостер "Победа" в этом апреле перевез более миллиона пассажиров, "Аэрофлот" же увеличил перевозки в 9,3 раза.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram