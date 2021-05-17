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Российские авиакомпании увеличили перевозки почти в десять раз

11:40
  • понедельник
  • 17 мая 2021

Приводится статистика за апрель

Как следует из свежих данных Росавиации, авиакомпании страны в апреле этого года увеличили перевозки в 9,7 раза.
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"Российские перевозчики обслужили 7,2 миллиона пассажиров. Пассажирооборот составил 14,5 миллиарда пассажиро-километров", - сказано в сообщении.

Уточняется, что сравниваются показатели с апрелем 2020-го, когда действовали жесткие ковидные ограничения.

В Росавиации добавили, что, к примеру, лоукостер "Победа" в этом апреле перевез более миллиона пассажиров, "Аэрофлот" же увеличил перевозки в 9,3 раза.

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