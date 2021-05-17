Манижа оценила свои шансы на победу в "Евровидении"

Завтра состоится полуфинал, в котором определятся финалисты конкурса

Певица Манижа, которая в этом году представит Россию на "Евровидении", порассуждала о своих шансах на победу и о дальнейших творческих планах. По словам девушки, для нее главное – быть услышанной.

"Я точно знаю, что меня ждёт финал. А вот какое место – зависит исключительно от моей внутренней уверенности, уверенности в том, что я услышана. Если ты занимаешь высокую позицию, но тебя не поняли, это странно. Может быть такое, что тебя все поняли, а ты занял позицию ниже... Я, наверное, в первую очередь хочу, чтобы меня услышали", - заявила Манижа.

Также она призналась, что в случае победы съест огромный бургер, выпьет шампанское и будет танцевать, передает РИА Новости.

При этом певица отметила, что "Евровидение" стало для нее большим источником вдохновения. В ближайшее время артистка намерена выпустить новый альбом и снять несколько клипов.

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