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В Москве от коронавируса вылечился еще 2041 человек

11:51
  • понедельник
  • 17 мая 2021

Госпитализированы 983 пациента

За сутки в российской столице от COVID-19 поправился 2041 пациент, сообщил в понедельник федеральный штаб по контролю за распространением заболевания. Всего в Москве выздоровели уже 1027835 человек.
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"Подтверждено 3573 новых случая заражения, госпитализированы 983 человека, скончались 57 пациентов", - также рассказали в оперштабе.

Там напомнили, что при симптомах ОРВИ следует оставаться дома и вызвать врача.

Всего в России за минувшие сутки выявили 9328 случаев заражения коронавирусом. Число за весь период пандемии - 4949573, умерли 116211 заболевших.

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