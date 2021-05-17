Собянин: до конца года в Москве откроется еще 20 ярмарок

Сейчас в столице работает 45 круглогодичных ярмарок

Около 20 городских ярмарок откроют в Москве до конца этого года. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин на своей странице в социальной сети.

Название для торговых площадок выбрали жители столицы на портале "Активный гражданин". В голосовании приняли участие более 160 тысяч человек. Сейчас уже работает 45 таких ярмарок в разных районах города. Это современные комфортные павильоны, которые построили вместо старых рынков.

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