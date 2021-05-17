Сенатор Святенко: Капотня становится одним из самых зеленых мест Москвы благодаря городским проектам

Свой вклад в улучшение района вносит МНПЗ

Городской проект по озеленению и благоустройству превратил Капотню в одно из самых зеленых мест Москвы. Об этом рассказала сенатор и представитель Московской городской думы в верхней палате парламента Инна Святенко. Она приняла участие в высадке деревьев на территории Московского нефтеперерабатывающего завода в рамках акции "Сад памяти".

"Масштабный городской проект по озеленению и благоустройству позволил создать качественные общественные пространства, комфортные места для прогулок и отдыха. В районе появилось сотни новых деревьев. Вместе с преображением района меняется и главное предприятие, расположенное здесь. Московский нефтеперерабатывающий завод много лет подряд ответственно выполняет обязательства по модернизации оборудования, а территория внутри предприятия становится зеленее", - сказала Стебенкова.

Всего на территории завода растет больше 2 тысяч деревьев и кустарников. В этот раз было высажено 76 новых саженцев липы и акации. Гендиректор МНПЗ Виталий Зубер подчеркнул, что завод уделяет много внимания вопросам экологического развития. Благодаря этому за 10 лет удалось в четыре раза сократить воздействие на окружающую среду.

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