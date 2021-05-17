ВОЗ высоко оценила программу медобследований в павильонах "Здоровая Москва"

Ранняя диагностика многих болезней крайне важна

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович отметила пользу проекта "Здоровая Москва" - он повышает осведомленность горожан о факторах риска неинфекционных заболеваний. Об этом пишет РБК.

Очень важно, подчеркнула Вуйнович, что существует возможность ранней диагностики таких болезней, как, к примеру, гипертония и диабет. Кроме того, ВОЗ настоятельно рекомендует проходить скрининг на рак шейки матки, толстой кишки, груди.

Вместе с тем представитель ВОЗ заметила, что направленные на выявление различных заболеваний медицинские программы существуют и в других странах. Москву же она выделила в качестве примера хорошей работы.

"Это гарантирует, что вся семья, скорее всего, соберется вместе, что повысит осведомленность", - сказала эксперт.

ВОЗ, продолжила она, ожидает результатов московского проекта с нетерпением. Это важный вклад в глобальные знания в области здравоохранения.

Проект "Здоровая Москва" возобновил работу 11 мая. Горожане имеют возможность бесплатно пройти комплексное обследование в специальных павильонах в парках города. Работают они без перерывов и выходных ежедневно с 8:00 до 20:00.

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