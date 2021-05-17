Депутат Мосгордумы Стебенкова: Фестиваль семейных хоров должен стать традицией для Москвы

Фестиваль помогает семьям сплотиться и реализовать свой потенциал

В Москве впервые прошел Фестиваль семейных хоров и творческих коллективов, который собрал более 100 участников. Председатель оргкомитета фестиваля, депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова отметила, что подобный интерес к мероприятию указывает, что фестиваль должен стать традицией для столицы.

"Цель фестиваля - воспеть семью не только как величайшую ценность общества по рождению и воспитанию детей, но и показать уникальность ее творческого потенциала. Это особая творческая энергия семьи, которая творит чудо. Очень важно показать семью в этом ее потрясающем качестве. Подобный формат, когда на одной сцене собираются сотни людей, объединенных крепкими семейными узами, нужно поддерживать", - считает парламентарий.

Стебенкова рассказала, что в ходе фестиваля были спеты не только народные песни, но также современные и патриотические произведения и авторские романсы. В мероприятии поучаствовали коллективы народной песни "Беседушка", "Раздолье", "Ромашенская слободка", семейные ансамбли Денисовых, Ждановичей и Зайцевых, ансамбль "Казачья станица", а также театр народной музыки "Иван да Марья".

"Фестиваль показал красоту и силу семьи в творчестве. Это особое творчество любви, которое может быть только в крепкой семье. А чем крепче семьи, тем сильнее Россия", - резюмировала депутат.

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