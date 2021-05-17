Мошенники все чаще звонят россиянам под видом правоохранителей

Высокий уровень подобной активности сохраняется

В "Лаборатории Касперского" сообщили, что число мошеннических звонков, когда злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов, выросло в России в конце марта - начале апреля в четыре раза по сравнению с периодом с декабря по февраль.

"Злоумышленники представлялись сотрудниками государственных структур, органов правопорядка, а также финансовых регуляторов", - приводит сообщение ТАСС.

В мае, продолжают эксперты, высокий уровень мошеннической активности сохраняется. Нередко звонящие говорят, что работают в Следственном комитете, в полиции, в МВД.

Свои тактики мошенники при этом часто меняют. Они могут в том числе назваться представителями Центрального банка и предложить человеку установить на телефон "специальную защитную программу". Через нее в итоге похищают данные карт.

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