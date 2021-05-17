ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мошенники все чаще звонят россиянам под видом правоохранителей

12:21
  • понедельник
  • 17 мая 2021

Высокий уровень подобной активности сохраняется

В "Лаборатории Касперского" сообщили, что число мошеннических звонков, когда злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов, выросло в России в конце марта - начале апреля в четыре раза по сравнению с периодом с декабря по февраль.
Мошенники атакуют пользователей WhatsApp

"Злоумышленники представлялись сотрудниками государственных структур, органов правопорядка, а также финансовых регуляторов", - приводит сообщение ТАСС.

В мае, продолжают эксперты, высокий уровень мошеннической активности сохраняется. Нередко звонящие говорят, что работают в Следственном комитете, в полиции, в МВД.

Свои тактики мошенники при этом часто меняют. Они могут в том числе назваться представителями Центрального банка и предложить человеку установить на телефон "специальную защитную программу". Через нее в итоге похищают данные карт.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Люди разговаривают по телефону
Люди разговаривают по телефону
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.