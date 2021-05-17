В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России

Он признал вину, говорят польские власти
Гражданин Польши Марчин К. (ему 43 года) задержан Агентством внутренней безопасности страны за предполагаемое сотрудничество со спецслужбами России. Об этом в понедельник пишет ТАСС.
Уточняется, что, по мнению АНБ, мужчина передавал информацию и материалы из военной отрасли. Кроме того, его подозревают в передаче данных о польских юридических лицах.
Как рассказали в пресс-службе координирующего работу польских спецслужб министра, задержанный признал вину. Ему назначен арест на три месяца. Все материалы расследования засекречены.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram