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В Польше задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России

12:33
  • понедельник
  • 17 мая 2021

Он признал вину, говорят польские власти

Гражданин Польши Марчин К. (ему 43 года) задержан Агентством внутренней безопасности страны за предполагаемое сотрудничество со спецслужбами России. Об этом в понедельник пишет ТАСС.
В Севастополе задержан шпионивший в пользу Украины россиянин

Уточняется, что, по мнению АНБ, мужчина передавал информацию и материалы из военной отрасли. Кроме того, его подозревают в передаче данных о польских юридических лицах.

Как рассказали в пресс-службе координирующего работу польских спецслужб министра, задержанный признал вину. Ему назначен арест на три месяца. Все материалы расследования засекречены.

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