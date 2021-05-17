В Кремле оценили идею об обмене Медведчука

Всерьез Москва это предложение не рассматривает

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал прозвучавшее из Украины заявление о том, что главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, которого подозревают в госизмене, можно обменять в Россию на осужденных здесь украинцев. С таким заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Это решение принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность, то мы охотно это сделаем", - сказал он.

Песков же оценил идею как "достаточно несформулированную".

"Скорее всего, это украинская внутриполитическая кухня. Я не знаю, почему предлагается украинских политиков выставлять на обмен, хочет ли этого сам украинский политик, на кого они предлагают менять. Поэтому мы не можем серьезно эту идею рассматривать", - приводит слова кремлевского спикера ТАСС.

Ранее после ареста Медведчука президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти зачищают политическое поле от сил, выступающих за нормализацию отношений с Москвой.

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