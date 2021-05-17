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Адвокат рассказал, как в ресторанах и кафе обманывают посетителей

14:43
  • понедельник
  • 17 мая 2021

Персонал может воспользоваться невнимательностью гостей

Работники кафе и ресторанов не всегда оказываются добросовестными и порой могут обсчитать посетителей. О самых распространенных способах обмана рассказал адвокат Иван Кузнецов.

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Зачастую гости ресторана могут обнаружить в чеке несколько позиций, которые они не заказывали. Такой способ обмана является одним из самых распространенных. Одно блюдо могут пробить несколько раз, а, чтобы обман не раскрылся, персонал будет всячески отвлекать гостя и поторапливать с оплатой счета.

"Согласно стандарту обслуживания в ресторане, оплата производится в конце трапезы. Счет приносят только тогда, когда гость просит об этом", - напомнил адвокат и отметил, что гость вправе проверять счет столько, сколько ему нужно.

Другая схема менее популярна и используется лишь тогда, когда гости расплачиваются наличными. "Был случай, когда компания рассчитывалась по чеку наличными, а официант отнес деньги на бар, где находилась касса. Спустя какое-то время он вернулся к гостям, заявив, что для оплаты не хватает части суммы", - привел пример Кузнецов.

Он объяснил, что если гость уверен в своей правоте, то он не должен ничего доказывать персоналу ресторана. В таком случае именно заведение должно доказать, что гость недоплатил денег, передает ФАН.

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