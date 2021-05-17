Песков отметил враждебность некоторых соседей России

Страна при этом полностью обеспечивает свою безопасность

В ходе традиционного брифинга с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что некоторые соседи страны проявляют враждебность, но Москва к этому готова.

"Россия в целом делает все необходимое для того, чтобы на фоне непредсказуемости и враждебности многих соседей обеспечить свою собственную безопасность", - цитирует кремлевского спикера ТАСС.

Вместе с тем Песков подчеркнул следующее: Россия остается открытой как для дружественного диалога, так и для всяческих попыток нормализации международных отношений.

На прошлой неделе был опубликован утвержденный российским правительством перечень недружественных стран. Туда включены Соединенные Штаты и Чехия. В отношении них будет действовать ряд ограничений.

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