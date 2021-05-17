В Кремле обеспокоены растущим числом жертв палестино-израильского конфликта

Важно не давать событиям приобретать форму силового сценария, отметил Дмитрий Песков

В Кремле прокомментировали обострение конфликта между Израилем и Палестиной. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, противостояние идет в смежном с Россией регионе и потому потенциально представляет опасность в том числе и для наших граждан.

"Конфликт действительно представляет собой опасность в случае бесконтрольного разрастания и продолжения", - сказал он (цитата по ТАСС), отметив, что в целом регион имеет хрупкую систему безопасности.

"Очень важно не давать событиям приобретать форму силового сценария. Поэтому сейчас прикладываются очень энергичные усилия и по линии "квартета" (РФ, США, ООН, ЕС)", - сообщил Песков.

В Кремле крайне обеспокоены растущим числом жертв палестино-израильского противостояния и ракетными ударами по офисам мировых СМИ в секторе Газа.

Палестино-израильский конфликт вспыхнул с новой силой на прошлой неделе. Стороны ведут обстрел позиций друг друга. В результате действий военных пострадали мирные жители.

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