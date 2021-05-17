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Регулятор ФРГ разрешил укладку "Северного потока - 2" в немецких водах

13:15
  • понедельник
  • 17 мая 2021

Реализация проекта находится на финальной стадии

Как сказано в распространенном Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии Германии заявлении, в мае разрешено начать строительство трубопровода "Северный поток - 2" в водах ФРГ.
Вашингтон заявил, что продолжает считать "Северный поток - 2" "плохим проектом"

Речь, пишет ТАСС со ссылкой на документ, идет о 2-километровом отрезке в исключительной экономической зоне страны. Заниматься прокладкой будут суда с системой якорного позиционирования. Такой оснащен, в частности, трубоукладчик "Фортуна".

Достраивать "Северный поток - 2" прежде не разрешалось из-за исков о якобы возможном ущербе для окружающей среды.

"Северный поток - 2" предполагает создание двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. "Газпром" планирует пустить по нему первый газ уже грядущим летом.

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