"Санаторий, а не "Евровидение": Манижа рассказала о подготовке к выступлению

Артистам запрещено общаться между собой

Манижа рассказала об обстановке на "Евровидении" в этом году. Из-за пандемии коронавирусной инфекции организаторам пришлось изменить привычную подготовку к конкурсу.

В 2021 году участников "Евровидения" лишили традиционных вечеринок и запретили командам из разных стран общаться дуг с другом. По словам российской певицы, ее эти изменения только порадовали, поскольку такая атмосфера позволяет лучше подготовиться к выступлению.

"Я очень рада, что в этом году нет никаких традиционных вечеринок, никаких тусовок, потому что они забирают очень много энергии. Ты не набираешься сил, а, наоборот, отдаешь. Сейчас я нахожусь в состоянии спокойствия: мы с ребятами много занимаемся спортом, проводим вечера за просмотром фильмов всей командой, общаемся, спим днем – санаторий, а не Евровидение! Поначалу казалось, что будет сложно. Но мы ко всему привыкаем. … Мне нравится находиться в изоляции, особенно перед таким ответственным мероприятием", - заявила Манижа.

Также она рассказала, что на выходе с пресс-конференции команда от России столкнулась со шведскими коллегами, которые в качестве приветствия запели песню Манижи Russian Woman на русском языке, передает РИА Новости.

В этом году Евровидение пройдет 18-22 мая в Роттердаме, участнице от России предстоит участие в полуфинале во вторник, 18 мая.

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