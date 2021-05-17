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ФАС оштрафует "Почту России"

13:32
  • понедельник
  • 17 мая 2021

Причина - неправомерные надбавки к тарифам

Федеральная антимонопольная служба сообщила в понедельник, что выявила дополнительные надбавки, которые "Почта России" берет за отправление посылок в труднодоступные населенные пункты.
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"В связи с неисполнением предупреждения в установленный срок ФАС России возбудила дело и признала организацию нарушившей Закон о защите конкуренции", - говорится в сообщении.

Организации будет назначен штраф, какой именно - пока не уточняется.

Как подчеркнули в ФАС, отмена упомянутой надбавки позволит жителям труднодоступных населенных пунктов на равных условиях с остальными гражданами пользоваться услугами почтовой связи.

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